Edward I. Swerdlick

Edward I. Swerdlick, 85 – late of Malden. Died on March 17, 2018.

Devoted husband of Sandra (Glazer). Beloved father of Kenneth and Jennifer Swerdlick, Keith Swerdlick, and the late Kira Swerdlick. Adored grandfather of Jazzlyn, Chase, Michael, Elizabeth, and Marcus Swerdlick. Dear brother of Howard Swerdlick, Barbara Indeck, and Theodore Swerdlick.

In lieu of flowers, expressions of sympathy may be made to St. Jude’s Hospital, 501 St. Jude Place, Memphis, TN 38105 (www.stjude.org). (Goldman)