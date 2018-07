Kenneth Roy Silbergleit

Kenneth Roy Silbergleit, 65 – late of Mamaroneck, NY, formerly of Marblehead. Died on June 13, 2018.

Husband of Joan Silbergleit. Son of Pearl Silbergleit. Father of Alex Silbergleit and Kari McLaghlan. Brother of Stuart Silbergleit and Tina Dunayer. (Stanetsky-Hymanson)