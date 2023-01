27 января отмечается Меж-дународный День Памяти Жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила Освенцим – на- цистский лагерь смерти, более всего символизирующий “Окон-чательное решение” – попытку тотального уничтожения ев- рейского народа. “Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опас-ностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки“, — говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

С 25 по 27 января можно бесплатно посмотреть онлайн фильм “Stories From the Violins of Hope,” о спасенных скрипках Холокоста. Инфо: https://jccns.org/event/international-holocaust-remembrance-day-violins-of-hope/