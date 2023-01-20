Поздравляем с Годом Водяного Кролика

По восточному гороскопу год Черного Водяного Кролика начнется 22 января 2023, а завершится 9 февраля 2024 года

Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа, его принято считать самым счастливым в восточном календаре. Кролик — один из самых любимых знаков зодиака в китайской астрологии.

Этот год называют еще и годом Кота. Кролик и Кот чем-то схожие создания — оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Но в разных культурах отношение к ним не одинаковое.

Так, предстоящий год для китайцев и японцев связан с Кроликом, тогда как Кота почитают тайцы и вьетнамцы.

Это связано с местными отличиями в гороскопах.

Пусть эти обаятельные и трогательные фигурки кроликов и кошечек, выполненные студентами младшей группы Художественной Студии Галы Соркиной, принесут здоровье и благополучие, и подарят удачу всем читателям Русской Хроники!!

Гала Соркина поздравляет всех своих учеников и их родителей с наступившим Новым Годом, и напоминает, что в ее студии возобновились занятия, приглашаются дети любого возраста.

Для записи звоните по тел 339-440-5383.