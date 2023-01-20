Ту би- Шват – Новый год деревьев

15 день месяца Шват отмечается Новый год деревьев. С этого дня, по мнению Бейт Гилель, по системе которого определяется еврейский закон – Галаха, начинается отсчет нового года для отделения десятины от плодов фруктовых деревьев. Этот день приходится на месяц Шват, самый дождливый месяц, и когда начинается цветение деревьев и созревание плодов.

Ту би-Шват также определяет отношение фруктов к седьмому году (Шмита), а также к третьему и шестому (отсчитываются от Шмита), в которые следует отделять десятину для бедняков. Ту би-Шват служит также для отсчета трех лет со дня посадки дерева, в течение которых запрещено использовать его плоды и четвертого года, в который необходимо их выкупить.

Ту би-Шват не встречается в Мишне или в Брайте как один из праздников, однако он упоминается в Мишне (Рош-Ашана 1:1) вместе с первыми днями месяцев Нисан, Элул и Тишрей как один из четырех “новых годов”.

Каббалистические мудрецы Цфата, создавшие общину с целью сделать Эрец-Исраэль всемирным центром иудаизма, ввели в обычай поедания в этот день различных видов фруктов и изучением отрывков, повествующих о природе и о Земле Израиля. Они также создали особые песни и установили порядок проведения праздничной трапезы.

Этот обычай, положенный каббалистическими мудрецами, распространился в ашкеназских общинах Европы, было принято также есть в этот день фрукты, которыми славится Эрец-Исраэль. В начале поселенческого движения в Эрец-Исраэль сельс-кое хозяйство и земледелие, призванные положить конец царившему на этой земле опустошению, были “подняты на щит” и стали знаменем поселенческих пионеров. Обычай сажать деревья в Ту би-Шват получал все большее и большее распространение.

Начиная с 1908 года Еврейский Национальный Фонд и система образования поддержали этот обычай. Ту би-Шват стал днем, в который ученики вместе со своими учителями выходят на посадки новых саженцев по всему Израилю. Церемонии посадки деревьев являются символом возобновления связи между еврейским народом и его землей.