В воскресенье, 29 января в 4 часа, в West Newton Cinema (1296 Washington St., Newton) состоится премьера исторической драмы “Щедрик” или “Carols of the Bells” режиссера Олеси Моргунец-Исаенко. Многие критики считают этот фильм не просто исторической кинолентой, а фильмом о несокрушимости духа украинцев.

Кто не знает самую известную рождественскую мелодию ком-позитора Леонтовича “Щедрик” или “Carols of the Bells”? Эта песня стала символом Рождества и главным элементом киноленты.

Показаны три семьи – украинская, польская и ев- рейская, снимающие квартиры в одном доме. Семьи стараются найти общий язык, преодолевая культурные различия. Режиссер подчеркивает, что национальную принадлежность той или иной семьи пытались воспроизвести не только визуально, но и ментально. “Это разноязычное кино, и в этом заключается основной смысл. Мы должны уважать каждую культуру, каждый язык, потому что это и есть демократия”, – сказала она.

Универсальным средством, связывающим всех, оказывается волшебная украинская песня “Щедрик” в исполнении Яси – украинской девочки. А за окном Вторая мировая война, голод, обстрелы. Дети поют, чтобы забыть о страшном настоящем, и мечтают о счастливом будущем, пронеся через годы мелодию и слова «Щедрика», соединившим их судьбы.

Просмотр организован Center Makor, Ukrainian American Educational Center of Boston, Ukrainian Cultural Center of New England.

Доп. информация и билеты на сайте Центра: www.centermakor.org/event/carol-of-the-bells-2023/