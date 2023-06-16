Путин ответит за преступления

В марте этого года Международный уголовный суд в Гааге огласил о издании международного ордера на арест президента России Владимира Путина. К сожалению, экстрадиция Путина в Гаагу маловероятна в ближайшее время, и трудно сказать, когда он предстанет перед Муждународным судом и ответит за свои злодеяния перед лицом мировой общественности.

Но! Для тех, кто не может ждать, бостонским зрителям предоставляется уникальная воз-можность – самим предать Путина и его приспешников хоть и виртуальному, но суду – в спектакле театра Arlekin Players Theatre “The Gaaga («Гаага»)”, который поставил режиссер Игорь Голяк по пьесе Украинского драматурга и режиссера Саши Денисовой

В спеатакле представлены мировые лидеры и ана-лизируются последствия для человечества от военных преступлений.Но «Гаага» — это не только доку-ментальное исследование. Это трагикомический гротеск и фантасмагория: на сцене меняются будки с подсудимыми, судебная комиссия, свидетели, переводчики, зрители, поя-вляются западные политики: Шольц, Макрон, Байден. Главная героиня – украинская девочка, чей дом разбомбили, чьих родных убили бомбы, и ракеты и именно ей предстоит осудить их. В ее детской фантазии и происходит Гаага, где грозные военные преступники, воры и взяточники, которые сегодня угрожают миру атомной бомбой, становятся персонажами из Зазеркалья. За Бучу, Мариуполь, Бахмут им придется ответить. Пощады не будет, каждый из них обречен на свой личный ад.

Русская Хроника предлагает читателям Письмо-обращение Саши Денисовой, автора пьесы.

Дорогие друзья,

Я украинка, режиссер, драматург и писатель. Сегодня главная цель моя, как украинки, как художника – говорить с миром о войне в Украине, напоминать всему миру, что жестокая война продолжается, Европа и Америка не должны забывать, что сегодня Украина платит высокую цену за свободу всего мира — жизнями своих граждан.

Я много лет работала в России, начала свою карьеру в легендарном Театре Doc, окончила Школу-студию МХАТ и Центр Мейерхольда, училась драматургии и документальному театру в британском театре Royal Court, сделала более 25 спектаклей на ведущих московских сценах, получила Золотую Маску в 2012 году, привозила спектакли в театры Германии (Schaubühne), Польши (TR Warsaw).

Последний мой спектакль спектакль «Гермиона», политический, о коллаборации русской интеллигенции с властью, в Театре Наций был немедленно закрыт, за мной по месту регистрации пришла полиция. Россия бомбила Киев и мою маму, Ольгу Денисову, которая родилась под немецкими бомбардировками Киева, собственно, в бомбо-убежище 7 июля 1941 года. Мама отказывается уезжать и ждет победы в своем доме, в киевском районе Соломенка, где жили поколения наших предков.

Я бежала в Польшу, где сейчас находится более 3 миллионов украинских беженцев. В цен-трах для беженцев я собирала документальные монологи украинских женщин. На основе этих историй я написала и поставила спектакль «Шесть ребер гнева» о ранениях женщин из Мариуполя, Бучи, Харькова, Бахмута и Чернигова. Премьера состоялась в Театре «Коммуна Варшава» .

В течение этих месяцев я думала о том, что могло бы дать надежду мне и тем, кто ждет победы. Самым большим вдохновением был суд над Путиным и его правительством. То есть – Гаага.

Игорь Голяк связался со мной в этот период, чтобы поддержать и обсудить проект в Америке. Поскольку и он, и я родились в Киеве и для меня особенно важно сделать в Америке спектакль об войне, мы сразу приступили к работе. Мне очень интересно работать с труппой, в которую входят актеры разных школ, и вдохновляет работа с технологиями, в которых Игорь создавал последнее время.

В спектакле «Гаага» Путин и его банда уже сидят в гаагской тюрьме в ожидании наказания. Они обсуждают, что в тюремной столовой им дают сосиски с ГМО и как вообще-то избежать суда. У них еще есть иллюзии — на их связи в коррумпированных правительствах Европы, на финансовые рычаги, на деньги. Но постепенно они начинают предавать друг друга. Патрушев продолжает бредить об украинских военных гусях, распыляющих вирусы. Олигарх Ковальчук с горечью цитирует Пушкина. Симоньян как флюгер меняет мнение на суде — утверждая, что всегда была против Путина. Кадыров плачет, вспоминая свой Ferrari. Матвиенко тихо спивается. Шойгу мечтает вернуться в тайгу и ловить рыбу.

Это черная комедия, в которой военные преступники выглядят жалкими и смешными. Главная героиня — украинская девочка, чей дом разбомбили, чьих родных убили бомбы и ракеты и именно ей предстоит осудить их. В ее детской фантазии и происходит Гаага, где грозные военные преступники, воры и взяточники, которые сегодня угрожают миру атомной бомбой, становятся персонажами из Зазеркалья. За Бучу, Мариуполь, Бахмут им придется ответить. Пощады не будет, каждый из них обречен на свой личный ад.

Спешите, спектакли идут до 18 июня на сцене BEAT BREW HALL (13 Brattle St., Harvard Square, Cambridge. Так же спеатакли можно посмотреть в онлайн-режиме. Билеты на сайте: https://www.arlekinplayers.com.