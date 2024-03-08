Очередная Премьера АндоверскогоТеатра

Елена Улановская размышляет: “Что такое любить своего зрителя? Это значит делать его смеющимся и счастливым!” На этой концепции и был создан несколько лет назад любительский театр в Андовере – Andover Outing Community Theater.

Елена Улановская, автор нескольких книг, сценарист, продюсер и режиссер, она привлекает к работе над пьесами как молодых американских драматургов, так и опытных русскоязычных писателей, живущих в Израиле. Выбор материала обусловлен личным вкусом авторов и актеров, а также желанием придать работе тематическое единство, поэтому темы спектаклей всегда современные, живые и горящие. Актеры театра не боятся ставить не просто комедии, они смело отправляются в комедийное пу- тешествие вместе со зрителями в мир абсурда ‑ в комедию положений или фарс. Более того, “мы смеемся в первую очередь над собой, а зритель смеется вместе с нами!” – продолжает Улановская. Между актером и зрителями устанавливается контакт, они становятся единомышленниками. Смех, как известно, объединяет людей.

Так в прошлом году театр поставил комическую пьесу “Карантин” на тему Ковида. Предыдущие пьесы “Убийство на Титанике 2” и “Инопланетяне на Титанике 2” были написаны в соавторстве с американскими авторами Джудит Мулинс и Лили Фаризон, игрались на английском языке и были тепло приняты зрителями.

Театр отличает большое одно-временное количество актеров на сцене, они поют, танцуют, каждый из них получает возможноть быть лидирующим персонажем и быть вписанным в пластический рисунок определенной мизан-сцены и всего спектакля.

В этом году Andover Outing Community Theater вновь готовит для своих поклонников комедию на русском языке “ Маркуша, Куся и Суррогаты,” и конечно, авторы обыгрывают злободневную тему года – artificial intelligance (AI) или Искусственный Интеллект. Без любовных приключений не обходится ни один спектакль Андоверского Театра, и в этот раз ученые влюбляются в свои собственные создания… как говорится, “Пигмалион” сегодняшней действительности…

Премьера состоятся в Acting Out Theater в пятницу, 29 марта в 7:30 вечера и в субботу, 30 марта в 6:30 вечера.

Билеты поступили в онлайн продажу на сайте: https://www.actingouttheater.com/mkstickets. Адрес: 56 Island St., Lawrence.

В антракте будет продаваться вино, домашняя выпечка; все вырученные деньги пойдут в помощь Украине и Израилю.

Приходите на спектакль, поддержите своих друзей!