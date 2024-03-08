Пурим в Центре Макор

В воскресенье, 24 марта в 7 вечера Центр Макор приглашает всех на Пурим-Маскарад.

В программе выступления артистов из Израиля, Украины, Нью-Йорка. Зрители услышат джаз, клецмеровскую музыку, популярные израильские и украинские песни; танцы; лотерея произведений искусства, меморабилии; игры и т.д.

Среди музыкантов: София Шкидченко – супер-популярная исполнительница украинского йодль; Слава Толстой – Бостонский гитарист, певец и продюсер; Максим Любарский – джазовый пианист-виртуоз.

Адрес: Newton City Hall,1000 Commonwealth Avenue, Newton.Билеты на сайте: events.humanitix.com/purim-masquerade; инфо на сайте Центра: www.centermakor.org/event/purim-masquerade.