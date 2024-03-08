Театральные образы в поэзии

Центр Макор приглашает на литературно-музыкальныq вечер “Чуть Мерцает Призрачная Сцена,” 17 марта в 6 ч. вечера.

Автор и ведущая театровед Алла Цыбульская расскажет о героях и героинях, упоминаемых в поэзии Мандельштама, Самойлова, Пастернака, Блока, Случевского, Заболоцкого, Ибсена.

Партия фортепиано – Борис Фогель. В программе прозвучит музыка композиторов: Феликс Мендельсон, Фридерик Шопен, Эдвард Элгар, Антон Рубинштейн, Антонин Дворжак, Эдвард Григ, Александр Скрябин и др.

Билеты без комиссии ($20)можно заказать в магазине Петрополь по тел. 617-232-8820. Сбор от концерта будет передан в пользу приютов для бездомных животных в Украине. Доп. инфо: www.centermakor.org/event/flickering-stage. Адрес: Shaloh House, 29 Chestnut Hill Ave., Brighton.